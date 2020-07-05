Talas Anayurt Meydanı yarışmayla yenilenecek - Son Dakika

Talas Mevlana Mahallesi Anayurt Meydanı, düzenlenecek kentsel tasarım fikir yarışmasıyla yenilenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Turgut Özal ve Cemil Baba caddeleri arasında, Cengiz Aytmatov Parkı ve Selçuklu Kültür Evi'ni de kapsayan alanda hayata geçirilecek projeyle meydana yeni bir çehre kazandırılacak.

Tüm yurttan TMMOB Mimarlar Odası üyelerinin katılabileceği serbest, ulusal ve tek aşamalı kentsel tasarım türlerindeki fikir yarışmasında başvurular 14 Eylül'e kadar yapılabilecek.

Ödüllü yarışmaya katılmak isteyenler www.yarismatalas.com adresinden ayrıntılı bilgi alabilecek.

Yoğun katılım olması beklenen yarışmanın sonuçları 21 Eylül'de açıklanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yarışmaya katılan seçkin mimarlardan, şehir plancılarından ve peyzaj mimarlarından Talas'ın tarihi ve doğal yapısına uygun, çevresi ile bütünlük arz eden, geçmişten geleceğe bağ kuran, kimlikli ve kişilikli projeler beklediklerini belirtti.

Yalçın, yaşama değer katan mekanlar ve meydanlar için bir adım attıklarını, yarışmacıların da bu adımın devamına vizyon, hayal ve estetik katarak Talas'a yakışır güzel eserler çıkartacaklarını kaydetti.