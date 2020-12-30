Kayseri'de Talas-Anayurt Tramvay Hattı Projesi'nin ihalesi yapıldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan 5,5 kilometrelik Talas-Anayurt Tramvay Hattı Projesi'nin ihalesi 6 firmanın katılımıyla yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ihalenin komisyon başkanlığını yapan Raylı Sistem Yapım Şube Müdürü Mehmet Tuna, ihalesi yapılan hattın, mevcut hatta Şehit Furkan Doğan İstasyonu'ndan bağlanacağını kaydetti.

Tuna, "Firmalar tekliflerini sundular. 30 Aralık saat 14.00 itibarıyla 6 firma dosya teslim etti. Dosyaları şekil yönünden inceleyip, ön inceleme ile teklifler ve teminatları da gözden geçirerek, ayrıntılı incelemek üzere oturumu kapatacağız. Yapılan incelemeyi yazılı olarak firmalar ile paylaşacağız. Kazanacak firmamıza şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

İhalenin hayırlı olması dileğinde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da daha konforlu, daha güvenli ve daha hızlı ulaşımı Kayserililerin hizmetine sunmak için çalıştıklarını belirtti.

Kentin dört bir yanının demir ağlarla örmek için büyük çaba sarfettiklerinin altını çizen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Talas'ımızdan 5.5 kilometrelik Şehit Furkan Doğan Yurdu'na kadar olan yeni bir hattın ihalesini 6 firmanın katılımı ile yaptık. Belsin Anafartalar hattıyla birlikte Talas-Furkan Doğan hattının da hayata geçirilmesiyle şehrin dört bir yanı demir ağlarla ulaşım ağına dahil edilmiş olacak. Belsin-Anafartalar ve Talas-Anayurt projelerinin hizmete alınmasıyla birlikte raylı sistem hattı 48 kilometreye ulaşacak. Şehrimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun."