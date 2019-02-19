Son Dakika Haberleri: Talas Anayurtspor Şampiyonluğu Kutladı

Talas Anayurtspor Şampiyonluğu Kutladı

1 saat önce

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluğa ulaşarak adını Süper Amatör Küme'ye yazdıran Talas Anayurtspor, şampiyonluğunu yemekte kutladı.

Talas Anayurtspor Şampiyonluğu Kutladı, System.String[]
Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluğa ulaşarak adını Süper Amatör Küme'ye yazdıran Talas Anayurtspor, şampiyonluğunu yemekte kutladı.

Recep Kırçıl 1. Amatör Küme B Grubu'nda ligin son haftasında deplasmanda Yeşilhisar Belediyespor'u 5-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Kırmızı-Beyazlı takım önümüzdeki sezon Süper AmatörKüme'de mücadele edecek olmanın sevincini deplasman yolculuğunda yaşamaya başladı. Kayseri'ye ulaşan takım önce şampiyonluk yemeğinde bir araya geldi. Yemeğin ardından canlı müzik ile şampiyonluğu kutlayan yönetim, teknik kadro ve oyuncular gecenin geç saatlerine kadar eğlendi. Kulüp Başkanı Murat Akgöz, yorucu bir sezonu geride bıraktıklarını söylerken, "Tüm rakiplerimize teşekkür ediyor başarılar diliyoruz. Bizim için yorucu ama sonu mutlu biten bir sezon oldu. Şimdi Süper Amatör Küme'de iyi işlere imza atmak için çalışmalara başlayacağız" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:31 Kaynak: İHA

Yeşilhisar, Kayseri, Talas, Spor
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