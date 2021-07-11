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Talas Antika Pazarı yeniden açıldı - Son Dakika

Talas Antika Pazarı yeniden açıldı

11.07.2021 16:37
Talas Antika Pazarı yeniden açıldı, System.String[]

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen Antika Pazarı pandemi nedeniyle verdiği 16 aylık aranın ardında yeniden açıldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen Antika Pazarı pandemi nedeniyle verdiği 16 aylık aranın ardında yeniden açıldı. Antikaseverler ve koleksiyonerlerin yoğun ilgi gösterdiği Pazar, önceden olduğu gibi yine büyük beğeni topladı.

"Harman Meydanında Tarihe Yolculuk" sloganıyla başlatılan ve her ayın 2. Pazar Günü düzenlenen Antik Pazarı 16 aylık aranın ardından yeniden antika meraklılarını ağırlamaya başladı. Antika tarım aletlerinden, sanatsal ürünlere, çeşitli koleksiyon parçalarından ev eşyalarına kadar birçok ürünün yer aldığı pazara sıcak havaya rağmen yine ilgi yoğun oldu.

Pazarı gezen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, antikacılar ve pazara gelen vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Pazarla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, organizasyonun önemine vurgu yaparak Antika Pazarı'nın antikacılarla koleksiyonerleri buluşturan bir nokta misyonunu üstlendiğini söyledi. "Antika ayrı bir tutkudur." sözleriyle antika pazarının önemine dikkat çeken Başkan Yalçın, "Eşyanın anısı ve hafızası vardır. İnsanlar o eşyada kendini buluyor ve çok güzel bir buluşma anı oluyor. Alan memnun, satan memnun." ifadelerini kullandı. Daha sonra pazarla ilgili bilgeler veren Başkan Yalçın, " Talas Belediyesi'nin kültür işlerinden olmak üzere, Antikacılar pazarı kurmuştuk, "Talas'ta Antik Günleri" olarak ilan ettik. Her ayın ikinci Pazar günü başlayıp 6 ay devam edebilmiştik. Daha sonra pandemi olayı çıkınca 16 süreyle ara vermek durumunda kalmıştık. Şehrimizden ve il dışından 50'nin üzerinde antikacı bugün burada bulunuyor. Tesbihten gramofona, çeşitli el aletlerinden tarım aletlerine her şey var. Herkesi buraya bu güzelliği yaşamaya davet ediyorum" dedi.

Pazarı gezmeye gelen yapılan organizasyonu çok beğendiğini ifade eden Melikgazi Eski Belediye Başkanlarından Şevket Bahçecioğlu da "Başkanımızı tebrik ediyorum diyerek pazarla ilgili düşüncelerini şu sözlerle anlattı:

"Kayseri için çok özel olan bu antika pazarının burada açılması takdire şayan bir konu. Bunun dışında parkları, bahçeleri gezdik, yahu 2 sene içerisinde bu kadar güzellikler olur mu! Canı-ı gönülden kutluyorum! Bize böyle belediye başkanı lazım, dört dörtlük icraatlar yapılmış. Şu antika pazarının kurulması Kayseri için büyük bir eksikliği tamamlıyor."

Yine pazara gelenler arasında yer alan Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Sinan Aktaş da yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür etti. Antika Pazarı ve Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı gibi organizasyonları çok beğendiğini belirten Aktaş, şunları söyledi:

"Bulunduğumuz bölge tarihi dokusu itibariyle çok nezih bir mahalle hem otantik hem de doğal bir ortam var. Talas Belediyesi'nin de böyle doğal bir ortam da antika pazarı açmış olması hakikaten beğendiğim bir uygulamadır. Sosyal açıdan da oldukça faydalı bir etkinlik. Hanımlara yönelik de bir faaliyet var o da beğendiğim bir çalışma. Güzel organizasyonlar yapılıyor. Bu organizasyon için de Başkan Yalçın'a teşekkür ediyorum. Daha çok duyulması ile beraber, daha fazla insanın buraya ilgi göstereceğini ümit ediyorum."

Antika Pazar'ı vatandaşlar ve antikaseverlerden de tam not aldı. Talas dışından geldiğini söyleyen bir vatandaş organizasyondan çok memnun olduğunu ifade ederek Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Organizasyonun kendileri için çok faydalı olduğunu dile getiren antika ürün satıcıları, pazardaki hizmetinde kaliteli olduğunu ifade ederek Başkan Yalçın ve çalışanlara teşekkürlerini aktardı. - KAYSERİ

Talas Antika Pazarı yeniden açıldı
Talas Antika Pazarı yeniden açıldı
Talas Antika Pazarı yeniden açıldı
Talas Antika Pazarı yeniden açıldı

Mustafa Yalçın, Tarım, Pazar, Talas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Talas Antika Pazarı yeniden açıldı - Son Dakika


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