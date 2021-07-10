Talas'ta antika pazarı yarın açılacak - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kurulamayan antika pazarı, 16 ayın ardından yarın kapılarını yeniden açıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas'ın tarihi bölgelerinden Harman Meydanı'nda açılacak antika pazarı, antika satıcıları ile koleksiyonerleri buluşturacak.

"Harman Meydanı'nda Tarihi Yolculuk" sloganıyla hayata geçirilen antika pazarı, daha önce 6 kez kurulmuş ve salgın nedeniyle ara vermek zorunda kalmıştı.

Normalleşme dönemiyle birlikte yeniden açılacak olan pazara, önceden olduğu gibi hem antika satıcılarının hem de antika meraklılarının ilgi göstermesi bekleniyor.