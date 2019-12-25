Talas Bayram Kılıç Camii Açılıyor - Son Dakika

Talas Bayram Kılıç Camii Açılıyor
6 saat önce
Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait arsa üzerine hayırsever Bayram Kılıç tarafından yaptırılan cami açılışa hazır.Reşadiye Mahallesi Onurkent Caddesi üzerinde yaptırılan cami 27 Aralık Cuma günü düzenlenecek programla ibadete açılacak.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:49 Kaynak: İHA
Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait arsa üzerine hayırsever Bayram Kılıç tarafından yaptırılan cami açılışa hazır.
Reşadiye Mahallesi Onurkent Caddesi üzerinde yaptırılan cami 27 Aralık Cuma günü düzenlenecek programla ibadete açılacak.
Cuma namazıyla birlikte hizmete girecek olan caminin açılışına çok sayıda vatandaş ile Kayseri protokolünün katılması bekleniyor. - KAYSERİ
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