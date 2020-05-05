Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Koçcağız'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Koçcağız Mahallesi'nde gerçekleştirilen dere ıslahı, yol yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başkan yardımcıları ve ilgili daire müdürleriyle kırsal mahalleleri gezen Yalçın, Koçcağız'da sürdürülen çalışmaları da yerinde gördü.

Burada yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Yalçın'a Koçcağız Mahalle Muhtarı Mehmet Kütük de eşlik etti.

Kırsal mahallelere özel önem verdiklerini belirten Yalçın, o bölgelerde yaşayanları rahat ettirecek her türlü yatırım ve hizmeti yerine getirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Yalçın, Koçcağız'da, yola akan derenin ıslahı, bozulan yolların yenilenmesi ve tehlike arzeden metruk binaların tehlikesiz hale getirilerek çevre düzenlemesi yapılması gibi çalışmaların yerine getirildiğini ifade etti.