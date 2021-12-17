Talas Belediye Başkanı Yalçın, 2021'i değerlendirdi - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 2021 yılında yaptıkları, 2022 yılında hayata geçirecekleri projeleri anlattı.

Belediye Meclis Salonu'nda konuşan Yalçın, 17 Aralık 2016'da PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi.

2017 yılında Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine atanan Yalçın, o dönemde şahit olduklarını da anlattı.

Van'daki 2 Nisan Caddesi'nin görev yaptığı dönemde çok pejmürde olduğunu, caddeyi yaptıklarını, ay yıldızlı tabelalarla ışıklandırdıklarını aktaran Yalçın, "Vanlılar dedi ki 'Belediye yol yapar mıymış', halbuki belediye başka ne yapar? Terörist uşakları, belediyenin parasıyla yapacakları hizmetin bedelini dağa aktardılar. Kinleri geçmedi alçakların, ta burada çarşı iznine çıkan yavrulara kadar uzandılar." diye konuştu.

Belediye bütçesiyle ilgili bilgi veren Yalçın, 2020 yılı için 98 milyon lira olan bütçenin 2021 yılında 121 milyona, pandeminin de göz önündü bulundurulmasıyla 246 milyon liraya çıkardıklarını belirterek, gelecek yılki bütçeyi 385 milyon lira olarak açıkladı.

Gelecek yıl yapılacak projelere değinen Yalçın, şunları kaydetti:

"Ali Dağı Füniküler Hattı Projesi ve Sosyal Tesis yapımına başlayacağız. İçerisinde bakı terasları, çocuk oyun alanları gibi çeşitli alanların yer alacağı Ali Dağı 360 Yürüyüş Parkuru'nu tamamlayacağız. Talas Millet Bahçesi'nin yapım ihalesini gerçekleştireceğiz. Eğitim ve kültür temalı olacak. Mevlana Mahallesi Meydanı'nın yapım çalışmalarına başlayacağız. Zincidere Göleti ve Mesire Alanı'nın yapımını tamamlayacağız. Yaşlı Gündüz Bakımevi, Engelsiz Gündüz Bakımevi, Yamaçlı Sosyal Tesisi, Zincidere'deki Yetimhane Restorasyon Okulu, Zincidere Hamam restorasyonu, Karamercan Kütüphanesi, Espor İnovasyon Merkezi, Talas Kızılay binası yapımı, Başakpınar Kültür Merkezi, Ahmet Gönen Ortaokulu gibi birçok alanda tesisler açacağız. Ayrıca ilçemizdeki 3 pazar yerini yenileyeceğiz."

Yalçın, Ali Dağı'nın eteklerine askerlerin gömüldüğü, bunlara bir şehitlik yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine ellerinde buna dair bir belge olmadığını, bu nedenle Millet Bahçesi içine bir şehitlik anıtı yapılacağını ifade etti.?????