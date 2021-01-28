Talas Belediye Başkanı Yalçın'ın acı günü - Son Dakika

Öldürüp çuvalla ormana attığı sevgilisini Müge Anlı'nın programında böyle aramış: Hep el üzerinde tuttum

40 saniye süren hortum, araba ve kameriyeyi de peşine takıp ortalığı savaş alanına çevirdi

Anne ve babasını siyanürlü şerbet içirip öldüren gence 2 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis

Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı

Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 652, yoksulluk sınırı 8 bin 638 lira oldu