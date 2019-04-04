Talas Belediye Başkanı Yalçın, Mazbatasını Aldı
4 dakika önce
Cumhur İttifakı adayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, mazbatasını alarak göreve başladı.
Cumhur İttifakı adayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, mazbatasını alarak göreve başladı.
Kayseri Adliyesi'ndeki mazbata töreninde Yalçın, mazbatasını ilçe seçim kurulu yetkililerinden aldı.
Törende konuşan Yalçın, seçim süresince kendisine destek verenlere ve seçmenlere teşekkür etti.
Yalçın'ı ailesi, AK Parti ve MHP teşkilatındakiler yalnız bırakmadı.
Mazbata töreninin ardından Yalçın, mevcut başkan Mustafa Palancıoğlu'ndan görevi teslim aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:18 Kaynak: AA
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