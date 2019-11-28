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Talas Belediye Başkanı Yalçın, yatırımları inceledi

6 saat önce

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçede devam eden yatırımlarda incelemelerde bulundu.

Talas Belediye Başkanı Yalçın, yatırımları inceledi, System.String[]

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçede devam eden yatırımlarda incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yalçın yatırım çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

İlçe genelinde 20'nin üzerinde noktada çalışma yaptıklarını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Bugün ilk olarak viyadükten başladık. Viyadüğün Talas'a bağlantı yollarını değerlendirdik. Bahçelievler'de yapılacak olan ikinci aile sağlığı merkezinin yerinde incelemeler yaptık. Ayrıca iki tane cami inşaatını kontrol ettik. Parklarımızı, yollarımızı kontrol ediyoruz, genel temizlik durumuna bakıyoruz. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak işleri yerine getirmek ve kış öncesi hazırlıkları tamamlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Havalar da son derece müsait gidiyor. Biz de ilgili birim müdürleri ve başkan yardımcıları ile birlikte sahadayız. Vatandaşlarımızın beklediği hizmet ve yatırımları bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz."

Mustafa Yalçın, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:30 Kaynak: AA
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