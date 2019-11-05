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Talas Belediye Meclisi Toplandı

7 saat önce

Talas Belediye Meclisi, Kasım ayı toplantısını gerçekleştirdi.

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Talas Belediye Meclisi, Kasım ayı toplantısını gerçekleştirdi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başkanlığında yapılan toplantıda 13 madde görüşülerek karara bağlandı.


Meclis Salonu'ndaki toplantıda gündemin ilk maddesinde yer alan Enerji Kentleri Birliği'ne üye olunması talebi oy birliği ile kabul edilirken çeşitli imar konularını içeren gündem maddeleri de karara bağlandı.


BAŞKAN YALÇIN'A TEŞEKKÜR


Oturumda gündem dışı söz alan CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a demokrasiye yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür etti. Talas'ın Zincidere Mahallesi'nde yer alan ve 12 Eylül'de hapishane olarak kullanılan binanın geçtiğimiz aylarda yıkılmasını hatırlatan Çalıksoy, "Gençlerimizin, kardeşlerimizin sırf siyasi görüşlerinden dolayı işkenceye tabi tutulduğu mekanın yıkılmış olması bir nebze de olsa 12 Eylül Askeri Darbesi'nin Kayseri'deki izlerini ortadan kaldırmıştır. Grubum adına, Sayın Başkanımızın demokrasiye bağlılığından ve göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı kendisine teşekkür ediyoruz." dedi.


Meclis Üyesi Çalıksoy, aynı yerde bulunan tarihi yetimhane binasının da sosyal amaçlı bir tesis olarak hizmete sunulması talebini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Mustafa Yalçın, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:09 Kaynak: İHA
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