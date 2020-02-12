Talas Belediyesi "100 ağartıyor" - Son Dakika
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Talas Belediyesi "100 ağartıyor"

15 dakika önce

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, '100 Ağartan Projeler' olarak bütünleştirdiği seçim dönemi projelerinden 25'ini ilk 10 ay içerisinde hayata geçirerek önemli bir başarıya imza attı.

Talas Belediyesi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, '100 Ağartan Projeler' olarak bütünleştirdiği seçim dönemi projelerinden 25'ini ilk 10 ay içerisinde hayata geçirerek önemli bir başarıya imza attı.


Talas Sanat Galerisi, Patiköy, Antika Pazarı, Hayır Çarşısı ve Reşadiye Camii başta olmak üzere 25 projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Yalçın, Talas halkına verdiği sözü yerine getirmenin huzur ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.


Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Başkan Yalçın seçim sonrasında hızlı bir ilerleme kaydettiklerini ifade ederek, "2019 yılı yerel seçimlerinde Talaslıların karşısına aday olarak çıktığımda 100 adet proje saymış ve bunları başkanlık süresi boyunca Talas'a kazandıracağımızı söylemiştim. '100 Ağartan Projeler' olarak bütünleştirdiğimiz bu projeleri hızlı bir şekilde uygulamaya koyuyoruz. İlk 10 aylık sürede Sanat Galerisi, Patiköy, Antika Pazarı, Hayır Çarşısı, kentsel dönüşüm, Şehit Yakınları ve Gaziler İrtibat Bürosu, okulların bakım ve onarımı, yaşlılar için evde temizlik hizmeti gibi her birisi kendi içerisinde çok değerli ve anlamlı projeleri hayata geçirdik. Bunlarla birlikte Açık Hava Sinema Günleri, Çanakkale-Sarıkamış Kültür Turları, akıl ve zeka oyunları atölyesi, Kiçiköy-Harman-Tablakaya Kültür Yolu gibi kültür-sanat ve sosyal içerikli birçok projeyi uygulamaya koyduk. Bundan sonra da inşallah aynı hızla çalışmaya ve Talaslı hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.


Bunların dışında 'Belediye Mahallemizde' adını verdikleri uygulama ile de tüm kırsal mahallelerde hizmet seferberliği başlattıklarını ifade eden Başkan Yalçın, 7 gün 24 saat Kütüphane ve Kültür Merkezi'nin yapım çalışmalarının devam ettiğini ve 23 Nisan'da açılışını yapmayı planladıklarını da sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Mustafa Yalçın, Reşadiye, Huzur, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:22 Kaynak: İHA
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