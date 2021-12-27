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Talas Belediyesi 2021'de 100 bin metrekare yeşil alan oluşturdu - Son Dakika

Talas Belediyesi 2021'de 100 bin metrekare yeşil alan oluşturdu

27.12.2021 15:29
Talas Belediyesi 2021'de 100 bin metrekare yeşil alan oluşturdu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 2021 yılında 100 bin metrekare yeni yeşil alan oluşturduklarını, kişi başına düşen yeşil alanı 9,8 metrekareye yükselttiklerini bildirdi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 2021 yılında 100 bin metrekare yeni yeşil alan oluşturduklarını, kişi başına düşen yeşil alanı 9,8 metrekareye yükselttiklerini bildirdi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl 100 bin ağaç, 75 bin çalı ve süs bitkisi ile 100 bin mevsimlik ve çok yıllık çiçek diktiklerini belirtti.

Talas'ın dört bir yanını yeşil alanlarla donattıklarını aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Malatya yolu üzerindeki asfalt şantiye alanında 16 bin metrekarelik yeni bir fidanlık oluşturduk. Yıl boyunca 100 bin ağacı toprakla buluşturduk. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde ilçemizdeki 2023 esnafa 2023 mavi ladin hediye ettik. Yenidoğan Mahallesi'nde 6 bin 523 metrekarelik Mustafa Cemiloğlu Parkı'nı spor sahalarıyla yeniledik. Çimenli Caddesi üzerinde 2 bin metrekare alanda tartan zeminli koşu yolu, 3 bin 300 metre uzunluğunda bisiklet yolu ile 23 bin metrekare yeşil alan yaptık. Ağaçlarını da raylı sistem güzergahından alıp diktik. Yine Erciyes Üniversitesi nizamiyesinde 5 bin 200 metrekare büyüklüğünde yeni bir park yaptık. Bunlarla parklara, okullara ve atıl alanlara spor sahaları yaparak çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunduk. Ayrıca apartmanlarının bahçesine en güzel bakan vatandaşlarımıza ağaç hediye ettik."

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Mustafa Yalçın, Malatya, Talas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Talas Belediyesi 2021'de 100 bin metrekare yeşil alan oluşturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Talas Belediyesi 2021'de 100 bin metrekare yeşil alan oluşturdu - Son Dakika
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