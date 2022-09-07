Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
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Kayseri'den kısa kısa

07.09.2022 14:00
Kayseri'den kısa kısa

Talas Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesi okullarda çevre düzenlemesi ve temizlik çalışması başlattı.

Talas Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesi okullarda çevre düzenlemesi ve temizlik çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, okul bahçelerine yönelik yapılan çalışmada yabani otların biçiminden, kurumuş yaprakların temizlenmesine, çöp kutularının yenilenmesinden bahçelerin yıkanmasına kadar genel bir çevre düzenlemesi ve temizlik gerçekleştiriliyor.

2 ekip halinde 15 personelin görev yaptığı temizlik işlemlerinde 2 arozöz, 2 süpürme aracı, dar alanlardaki otların biçilmesi için 2 adet çim biçme aracı ve 4 adet gazel süpürme aracı kullanılıyor.

Kocasinan'da okullar eğitime hazırlanıyor

Kocasinan Belediyesinin "Sağlığınız bizim için önemli" sloganı ile başlattığı okul bahçesi ve çevresindeki temizlik çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe sınırlarında bulunan tüm okulların bahçelerini ve çevresini temizlemeye devam ettiklerini, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere daha sağlıklı ortam sunmayı hedeflediklerini belirtti.

KAYMEK'ten sergi

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) 2021-2022 eğitim öğretim yılında eğitmenler ve kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru eserleri Kayserililerle buluşturuyor.

Erciyes Dağı'nın rakımı ilham alınarak hazırlanan ve 10 Eylül'de saat 14.00'te KAYMEK Göz Nuru Tesisi'nde açılacak sergide 56 el sanatı branşında toplam 3 bin 917 eser ziyaretçilerle buluşacak.

KAYMEK, 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci ve ikinci dönemi ile 2022 yaz döneminde 55'i sanatsal olmak üzere 121 branşta, 3 bin 839'u sanatsal kurslarda olmak üzere toplam 12 bin 314 vatandaşın kurslara katılımını sağladı.

Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu'ndan Büyükkılıç'a ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bir dizi ziyaret kapsamında kente gelen Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'nu ağırladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in de eşlik ettiği ziyarette konuşan Büyükkılıç, Eroğlu'nu kentte görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Eroğlu ise Büyükkılıç'ın Kayseri'ye büyük hizmetler yaptığını belirterek tebrik etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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