Talas'ta 23 Nisan coşkusu - Son Dakika

Talas Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı farklı bir etkinlikle kutladı. Özel olarak hazırlanan üstü açık gezi otobüsü, klasik arabalar ve motosiklet grubu ilçe sokaklarında dolaşarak evde kalan vatandaşlara bayram coşkusu yaşattı.

Vatandaşlardan gelen çocuk fotoğraflarıyla süslenmiş otobüsten Maskot Bando'nun neşeli şarkıları yükselirken Vosvos arabalar ve motosikletliler renkli bir kortej oluşturdu. Hep birlikte belediye önünden hareket eden kortej, cadde ve sokaklarda dolaşarak ilçe sakinlerine keyifli bir akşam yaşattı. Belediyeye ait Maskot Bando takımının çaldığı birbirinden eğlenceli parçalara eşlik eden vatandaşlar, evlerinin balkonlarından bayraklar ve alkışlarla bu neşeye ortak oldu. Ayrıca otobüste bulunan Hacivat-Karagöz de çocukların ilgi odağı oldu.

Daha sonra Mevlana Mahallesi Meydanı'na gelen kortej burada saygı duruşunun ardından vatandaşlarla birlikte hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Sonrasında yine canlı müzik ile hareket eden kortej Talas'ın tüm caddelerinde bayram coşkusu yaşattı. - KAYSERİ