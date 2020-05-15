Talas Belediyesi, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına hazır - Son Dakika

Talas Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren başlayacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması için hazırlıklarını tamamladı.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, gece yarısı 24.00'te başlayıp 19 Mayıs gecesi saat 24.00'te sona erecek 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların mağdur olmaması için tedbirlerini artıran belediye, vatandaşların yanında olacak.

Vefa Destek Grubu, 65 yaş ve üzeri yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olanlar başta olmak üzere, talepte bulunan tüm vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek.

Vatandaşların dışarıda daha az süre geçirmesi nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları da aç bırakılmayacak.

Kısıtlama boyunca görev yapacak özel ekip, toplam 34 besleme noktasında kedi ve köpeklere mama, ekmek, yemek ve sudan oluşan günlük 250 kilogram yiyecek bırakacak.

Yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için de 2 noktaya yem bırakılacak. Kuşların yoğun yaşadığı bölgelerde oluşturulan besleme noktalarında minik dostlar için yem ve su tedarik edilecek.

Öte yandan, Kovid-19'a karşı normalleşmeye yönelik çeşitli adımlar atılırken esnaf da işyeri ruhsatı almaya devam ediyor.

Son bir haftada Talas'ta 9 yeni işyeri daha çalışma ruhsatı alarak ticaret hayatına başladı. Böylece Kovid-19 sürecinde Talas'ta ruhsat verilerek ticaret hayatına katılmaları sağlanan işyeri sayısı 118'e yükseldi.