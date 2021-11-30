Talas Belediyesi 5 bölgeye mahalle fırını yaptı - Son Dakika

Talas Belediyesi, 5 mahalleye ihtiyaçları doğrultusunda ortak kullanım fırını inşa etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, elektrik, su ve diğer ihtiyaçlarının tamamlanmasının ardından Kuruköprü, Cebir, Örencik, Kepez ve Çatakdere mahallelerinde faaliyete geçirilen fırınlar bölge insanının hizmetine sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cebir Mahallesi sakini Seher Kaptan, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür ederek, fırını çok beğendiklerini belirtti.

Pembe Aydın da fırının işlerini çok kolaylaştırdığını aktararak, "Devletimize teşekkür ediyorum, evimiz aşağıdaki fırına uzaktı, araç olması gerekiyordu, şimdi evimize yakın oldu. Pişirmesi olsun, kendisi olsun fırınımızın her şeyi çok güzel. Başkan Mustafa Yalçın'dan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Cebir Mahallesi muhtarı Recep Çelik ise mahallelerine çok fazla hizmet yapıldığını ve bunların kendileri için çok değerli olduğunu kaydetti.