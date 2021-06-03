Talas Belediyesi, Ali Dağı'nda haftanın 6 günü yürüyüş düzenleyecek - Son Dakika

Kayseri'de Talas Belediyesi, Ali Dağı'nda haftanın 6 günü doğa yürüyüşü düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Ali Dağı Doğa Yürüyüşleri"nin ilki 5 Haziran Cumartesi günü saat 07.00'de başlayacak. Organizasyonda katılımcılar, Ali Dağı 360 Yürüyüş Parkuru'nda gruplar halinde yürüyüş yapacak.

Pandemi tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirilecek olan yürüyüşler, hafta içi saat 17.30'da, cumartesi günleri ise saat 07.00 ve 17.30'da gerçekleştirilecek.