Talas Belediyesi Cemil Baba'yı anacak

Talaslı son devir dervişlerinden Cemil Baba olarak bilinen merhum Cemil Kazan, ölümünün 37. yıldönümünde Talas Belediyesince düzenlenen programla anılacak.



1912 yılında Kayseri'nin Deliktaş Mahallesinde dünyaya gelen ve ayakkabı boyacılığı yaptığı sıralarda nazar ettiği kişilere verdiği mavi boncuklardan dolayı 'Mavi Boncuklu Cemil Baba' olarak anılan Cemil Kazan'ı Talas Belediyesi yine unutmadı.



Kayseri'nin sevilen isimlerinden ve halk arasında 'deli', 'veli' ve 'meczup' gibi sıfatlarla bilinen merhum Cemil Baba, 6 Kasım 1982 tarihinde vefat etmişti.



Talas Belediyesi, merhum Cemil Baba için söyleşi ve tasavvuf müziği dinletisinin yer alacağı anma gecesi planladı. 9 Kasım Cumartesi saat 18.30'da Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşecek programda Cemil Baba'nın hayatına tanıklık eden Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve Mehmet Beğendik anılarını anlatacak. Tasavvuf müziği sanatçısı Mehmet Demirci ise söyleşinin hem moderatörlüğünü yapacak hem de ilahilerden oluşan konser verecek. Programa bütün vatandaşlar katılabilecek. - KAYSERİ