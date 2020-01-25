Son Dakika › Güncel › Talas Belediyesi deprem bölgesine ücretsiz ulaşım desteği sağlayacak - Son Dakika
Talas Belediyesi deprem bölgesine ücretsiz ulaşım desteği sağlayacak
6 saat önce
Kayseri'de öğrenim gören ve deprem bölgesindeki ailelerinin yanına gitmek isteyen öğrencilere Talas Belediyesi ulaşım desteği sağlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:58 Kaynak: AA
Kayseri'de öğrenim gören ve deprem bölgesindeki ailelerinin yanına gitmek isteyen öğrencilere Talas Belediyesi ulaşım desteği sağlayacak.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yaptığı açıklamada, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kayseri'de öğrenim gören ve deprem bölgesindeki ailelerinin yanına gitmek isteyen öğrencilere, Talas Belediyesi olarak ulaşım desteği sağlayacaklarını belirten Yalçın, konuyla ilgili 0505 669 63 35 numaralı telefonla iletişime geçilebileceğini aktardı.
Son Dakika İstanbul Üniversitesi, Elazığ depreminin ön inceleme raporu yayımladı Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum'dan ortak açıklama: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk Deprem bölgesinden duygulandıran haber! Fedakar baba, eşi ve çocuğunu kurtardı Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor