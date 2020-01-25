Talas Belediyesi deprem bölgesine ücretsiz ulaşım desteği sağlayacak - Son Dakika

Kayseri'de öğrenim gören ve deprem bölgesindeki ailelerinin yanına gitmek isteyen öğrencilere Talas Belediyesi ulaşım desteği sağlayacak.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yaptığı açıklamada, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kayseri'de öğrenim gören ve deprem bölgesindeki ailelerinin yanına gitmek isteyen öğrencilere, Talas Belediyesi olarak ulaşım desteği sağlayacaklarını belirten Yalçın, konuyla ilgili 0505 669 63 35 numaralı telefonla iletişime geçilebileceğini aktardı.