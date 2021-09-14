Nadasa bırakılan araziye ekilen buğdaydan un yapılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı - Son Dakika

Talas Belediyesi, Abdullah Gül Üniversitesine (AGÜ) ait 200 dekarlık araziye ektiği buğdayı un yaparak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl nohut ekimi yapılan arazi bu yıl buğday tarlası olarak değerlendirildi.

Ekipler hasadın ardından buğdayı un yaparak ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti.

Tarımsal faaliyetlere önem verdiklerini belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, şunları kaydetti:

"Bir önceki yıl pandemiyle birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bir karış toprak bile boş kalmasın' çağrısına uyarak AGÜ'ye ait 200 dekarlık araziye nohut ekmiştik. Aynı araziye bu yıl da buğday ekimi yaptık. Çok şükür verimli bir sonuç elde ettik ve toplamda 35 ton buğday hasadı yaptık. Elde ettiğimiz buğdayların bir bölümünü değirmende çektirip una dönüştürdük. Şimdi de bu unları 25'er kiloluk çuvallar halinde bizde kayıtlı olan Talaslı ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim ediyoruz. Böylece hem boş kalan bir tarım arazisini tarıma kazandırmış olduk hem de ihtiyaç sahibi ailelerimizin ihtiyacını gidermiş olduk."