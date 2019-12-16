Talas Belediyesi "Golden City Awards 2019" değerlendirmesinde "En Başarılı Proje" ödülüne layık görüldü.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Altın Kentler Derneği Kent Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen Golden City Awards 2019 değerlendirmesinde Talas Belediyesi, "Belediye Mahallemizde Projesi" ile ödül aldı.

İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, projenin kısa zamanda olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

İlçeye bağlı 22 kırsal mahallenin hepsine üçer gün zaman ayırarak hizmet götürdüklerini anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Kayseri Büyükşehir Belediyesine ve Talas Belediyesine bağlı 45 iş makinesi ile 100 personelle köylere gittik ve baştan aşağı ne eksiği varsa giderdik. Okullarını, camilerini, parklarını, sosyal tesis binalarını tamir ettik. Çevre düzenlemesini ve ilaçlamasını yaptık. Yollarının bakım ve onarımını gerçekleştirdik. Bunların hepsi 3 gün sürdü. Daha sonra aynı şeyi bir başka köyde devam ettirdik. Böyle üçer günlük dokunuşlarla köylerimizi ihya, orada yaşayanları mutlu ettik. Bu projeyi ödüle layık gören herkese teşekkür ediyorum."

Törende, Yalçın'a ödülü, Bursa Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık verdi.