Talas Belediyesi filosuna 24 araç kattı - Son Dakika

Talas Belediyesi daha verimli ve etkin hizmet vermek amacıyla araç filosunu genişletti.

Farklı alanlarda hizmet vermek üzere filoda temizlik işleri, sağlık işleri, park bahçeler ve kırsal hizmetler alanlarında olmak üzere toplam 24 araç yer alıyor.

Talas Belediyesi Meydanı'nda düzenlenen tanıtım programında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyenin araç filosunu genişlettiklerini belirterek, 24 yeni aracın hizmete alındığını söyledi.

Yeni hizmete alınan araçların birçok alanda kullanılacağını kaydeden Yalçın, "Allah devlete zeval vermesin, bu araçlarımızın bir kısmı bize Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan hibe, bir kısmı kiraladığımız araçlardır. Diğerleri de kendi öz kaynaklarımızla temin ettiğimiz araçlardır. Talas'ımız en iyi hizmete layıktır. Biz de bunu kendimize böyle vazife edindik." diye konuştu.

Ekinliğe Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de katıldı.