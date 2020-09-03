Talas Belediyesi iki taşınmazı ihale ile sattı - Son Dakika

Kayseri'de Talas Belediyesi'ne ait 2 taşınmaz açık artırma ile satıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta ihalede pazarlığa bırakılan 2 taşınmazın satışı, düzenlenen açık artırma ihale ile gerçekleştirildi.

Encümen huzurunda gerçekleştirilen ilk ihalede Mevlana Mahallesi Bademli Caddesi'ndeki dükkan 662 bin liraya, diğer ihalede ise Mevlana Mahallesi'ndeki kütle parsel 7 milyon 700 bin liraya satıldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ihaleye katılanlara teşekkür ederek, "Belediyeler, gayrimenkulleri paraya dönüştürüp hizmet ve yatırım için kullanılır. Satışa çıkardığımız bu taşınmazlar, daha öncekilerde olduğu gibi yine yatırıma dönüşecek. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. İhalemize ilgi gösterip katılanlara da ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.