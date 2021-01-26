Talas Belediyesi Kepez Mahallesi'ne okul yaptıracak - Son Dakika

Talas Belediyesi Kepez Mahallesi'ne 24 derslikli ortaokul yaptıracak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ihalesi sonuçlanan ortaokul ile Kepez, her türlü donanıma sahip modern bir ortaokula kavuşacak.

5 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip 5 katlı ortaokulda 24 dersliğin yanı sıra müzik dersliği, 2 teknoloji tasarım atölyesi, bilgisayar, fen ve müzik derslikleri, kütüphane, beden eğitim salonu ve çok amaçlı salon bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, eğitimin kendileri için öncelikli olduğuna dikkat çekerek, "Çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim alması için bütün gücümüzle gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda Kepez'e bir okul kazandırmak amacıyla kolları sıvadık ve 24 derslikli ortaokulun ihalesini yaptık. Baharla birlikte temelini atarak yapımına başlayacağız ve en kısa sürede tamamlayıp hizmete sunacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Eğitime desteklerinin sürekli olduğuna işaret eden Başkan Yalçın, Talas'taki tüm okulların bakım onarım ve tamiratlarını yapmakla birlikte Mevlana Mahallesi'ne 32 derslikli bir ilkokulun yapımına da başladıklarını ve inşaatının sürdüğünü sözlerine ekledi.