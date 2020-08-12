Talas Belediyesi kırsal mahalleleri sosyal tesislerle donatıyor - Son Dakika

Talas Belediyesi ilçeye bağlı kırsal mahallelerde sosyal tesis yapım çalışmalarına hız verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, mahalle sakinlerinin her türlü sosyal, kültürel ve toplumsal etkinlikte bir araya gelmesine imkan sağlayan sosyal tesisler, kırsal mahalleler için büyük önem taşıyor.

Bu kapsamda Talas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Çevlik Mahallesi Sosyal Tesisi, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın mahalleye yaptığı ziyaret sırasında hizmete sunuldu.

Mahalle muhtarı Ahmet Yararbaş, belediyeden her türlü hizmeti en güzel şekilde aldıklarını belirterek, "Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın ve ekibi, köyümüzün her türlü ihtiyacını karşılıyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hizmete giren bu güzel sosyal tesis için de ayrıca teşekkür ederim. Önemli bir eksikliği gidermiş oldu." ifadelerini kullandı.

10 Temmuz'da temeli atılan Cebir Mahallesi Sosyal Tesisi'nde de inşaat tüm hızıyla sürüyor.

Kaba inşaatı bitme noktasına gelen tesis, önümüzdeki aylarda hizmete girecek. Cebir Mahalle Muhtarı Recep Çelik, son bir yıl içerisinde çok güzel hizmetler aldıklarını ifade ederek mahallesi adına Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Başkan Yalçın ise bir yandan rutin belediye hizmetlerini aralıksız olarak sürdürürken bir yandan da kırsal mahallelere yeni yatırımlar kazandırmaya devam ettiklerini aktardı.