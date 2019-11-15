Son Dakika Haberleri: Talas Belediyesi, muhtarları tarım fuarına götürecek
Son Dakika Güncel Talas Belediyesi, muhtarları tarım fuarına götürecek - Son Dakika

Talas Belediyesi, muhtarları tarım fuarına götürecek

6 saat önce

Talas Belediyesi, ilçedeki bazı muhtarları düzenleyeceği gezi etkinliği kapsamında Antalya Growtech Tarım Fuarı'na ve Isparta lavanta bahçelerine götürecek.

Talas Belediyesi, muhtarları tarım fuarına götürecek, System.String[]

Talas Belediyesi, ilçedeki bazı muhtarları düzenleyeceği gezi etkinliği kapsamında Antalya Growtech Tarım Fuarı'na ve Isparta lavanta bahçelerine götürecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, katılacakları fuarda tarım teknolojilerinde yaşanan son gelişmeleri yerinde görecek olan muhtarlar dönüş yolunda ise Isparta'da lavanta yetiştiriciliği konusunda da inceleme yapacak.

Bu yıl 19'uncusu düzenlenecek olan ve seracılıktan fideciliğe, hayvancılık ekipmanlarından bitkilerin korunmasına kadar pek çok alanda ortaya çıkan yeni tarım teknolojilerinin tanıtılacağı Antalya Growtech Tarım Teknolojileri Fuarı'nda 130 ülkeden 850 firma yer alacak.

Talaslı muhtarlar, 27-30 Kasım'da açılacak fuarda çeşitli tarım uygulamalarını ve teknolojik gelişmeleri yakından görmüş olacak.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:58 Kaynak: AA
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