Talas Belediyesi'nde '23 Nisan Sergisi' - Son Dakika

SHÇEK çocukları tarafından hazırlanan 23 Nisan konulu resim ve el işi sergisi Talas Belediyesi'nde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kaymakam Yaşar Dönmez ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Elmalı ile birlikte sergiyi gezerek resimleri yapan çocuklarla sohbet etti.

Gördükleri tabloların kendilerini şaşırtacak kadar güzel olduğuna dikkat çeken ve çocukları tebrik eden Başkan Yalçın, "Bizleri bugün şok ettiniz, çok büyük başarıyla karşılaştık. Burada yapılan işlerin çok büyük anlamı var. Öncelikle hocalarımızın yetenekleri keşfetmesi adına ortaya konan gayretleri anlamlı buluyorum. Sonrasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bu heyecanı bize yaşattığınız için tebrik ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıldönümünde bu coşkuyu yaşayarak vatanımızın, bayrağımızın, devletimizin yüzlerce yıl ötelerde yine aynı heyecanla birliktelik içerisinde devam etmesi en büyük gayemizdir. Siz bu konuda çok güzel şeyler yaptığınız farkında olun değerli çocuklar. Hepinizi ve emek veren öğretmenlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi.

"RESİMLERİ GÖRÜNCE ŞOK OLDUK"

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de yapmak kadar görmenin de önemli olduğuna dikkat çekerek, "Bugün gerçekten resimleri gördüğümüzde şok olduk, mükemmel resimler gördük. Tamamen profesyonel ellerden çıkmış gibi resimler var. Bu bizleri çok mutlu etti. Gelecekle ilgili olarak da bizleri çok umutlandırdı gerçekten. Çocuklarımız, gençlerimiz şu anda böylesine güzel işlere imza atıyorsa gelecekte demek ki çok daha güzel eserler ortaya çıkaracaklar. Bir güzelliği, resmi ortaya çıkarmak çok önemli ama ondan daha anlamlısı bunu görmektir. Bu güzel eserlerin ortaya konmasını sağlamaktır. Bunu sağlayan belediyemize ve başkanımıza da çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaymakam Dönmez ve Başkan Yalçın, daha sonra sergiyi hazırlayan çocuklara günün anısına çeşitli hediyeler verdi. Talas Belediyesi girişinde hazırlanan sergide yağlı boya ve kabartma 22 tablo ile çok sayıda el işi çalışma bulunuyor. - KAYSERİ