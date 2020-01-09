Talas Belediyesi'nden 13 yeni kurs - Son Dakika
Son Dakika Güncel Talas Belediyesi'nden 13 yeni kurs - Son Dakika

Talas Belediyesi'nden 13 yeni kurs

6 saat önce

Talas Belediyesi tarafından farklı branşlarda mesleki donanım elde etmek isteyenler için düzenlenen kurslara yenileri ekleniyor.

Talas Belediyesi'nden 13 yeni kurs, System.String[]

Talas Belediyesi tarafından farklı branşlarda mesleki donanım elde etmek isteyenler için düzenlenen kurslara yenileri ekleniyor. Kayıtları başlayan ve 4 ay sürecek kurslarda bilgisayardan İngilizceye, muhasebeden diksiyon derslerine kadar toplam 13 alanda eğitim verilecek.


Her yaş grubundan insanın başvurabileceği kurslara katılım tamamen ücretsiz olacak. Nevin Akyurt Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde verilecek olan kurslarda kadın kursiyerler için özel sınıflar da yer alıyor.


Düzenlenecek kurslarda bilgisayar işletmenliği, klavye kullanımı, adli kalem işleri, İngilizce, işaret dili, genel muhasebe ve diksiyon eğitimleri verilecek. Kadınlara özel kurslarda ise aşçılık, pastacılık, cilt bakımı, resim, çini, seramik ve tekstil eğitimi veriliyor.


Ortalama 4 ay sürecek eğitimlerde başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı kurs bitirme sertifikası verilecek.


Kurs kayıtları için müracaatlar Nevin Akyurt Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılıyor. Detaylı bilgi için 437 45 20 numaralı telefon kullanılabilir. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Akyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pendik'te 5. kattan dereye düşen kadın öldü
Cüzdanın sahibini arıyormuş gibi yapıp içinden çaldığı paralarla hesap ödedi Güzellik uğruna 4 ayda 4 kez dolgu yaptıran kadın, alt dudağını kaybetti KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler

Son Dakika Haberleri
16:48 Konak'ta cıvata yüklü kamyon, viyadüğe sıkıştı - Son Dakika
16:48 Trabzon Havalimanı'ndan 3,7 milyon yolcu seyahat etti - Son Dakika
16:47 Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
16:41 Başkan Arı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
16:41 Başkanlar imar planları için buluştu - Son Dakika
14:54 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin - Son Dakika
14:49 Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 16:49:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Talas Belediyesi'nden 13 yeni kurs - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]