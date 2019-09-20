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Talas Belediyesi'nden Ahilik Haftası Konseri

18 dakika önce

Talas Belediyesi tarafından Ahilik Haftası münasebetiyle düzenlenen etkinlik büyük beğeni topladı.

Talas Belediyesi'nden Ahilik Haftası Konseri, System.String[]

Talas Belediyesi tarafından Ahilik Haftası münasebetiyle düzenlenen etkinlik büyük beğeni topladı. Türk Sanat Müziği Sanatçısı Muzaffer Elitaş'ın konseri ve Adıyaman Harfane Topluluğu'nun gösterisi coşkuyla izlendi.


ERÜ 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa Talas Kaymakamı Zekeriya Güney ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanı sıra KESOB Başkanı Ahmet Övüç, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ile çok sayıda esnaf ve öğrenciler katıldı.


Programda ilk olarak sahne alan Türk Sanat Müziği sanatçısı Muzaffer Elitaş, sanat müziğinin sevilen şarkılarını seslendirdi. Daha sonra sahneye gelen Adıyaman Harfane Topluluğu ise salonu dolduran müzikseverlere keyifli bir akşam yaşattı. Gerek Adıyaman yöresinden gerekse de yurdun çeşitli bölgelerinden sevilen türküleri seslendiren topluluk büyük alkış aldı. Seyirciler de zaman zaman topluluğa eşlik ederek bu güzel geceye ortak oldu.


BAŞKAN YALÇIN'A TEŞEKKÜR


Program sonrası kısa bir konuşma yapan Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, gerek esnaflara gösterdiği yaklaşım gerekse de düzenlenen programdan dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür etti.


Talas Kaymakamı Zekeriya Güney de çok güzel bir program gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, emeği geçenleri ve Başkan Yalçın'ı tebrik etti. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:40 Kaynak: İHA
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