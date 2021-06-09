Askere gidecek gençlere Talas Belediyesinden hediye - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatani görevlerini yerine getirmek üzere askere gidecek gençlere, bazı ihtiyaçlarını giderecekleri malzemelerin bulunduğu çanta hediye edeceklerini bildirdi.

Yalçın, yazılı açıklamasında, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden ve askere gidecek olan gençlere, kışlada ihtiyaç duyabilecekleri başta bayrak olmak üzere tıraş takımı çantası, tıraş köpüğü, tırnak makası, askılı boyun cüzdanı, dikiş seti gibi malzemelerin yer aldığı çanta hazırladıklarını belirtti.

Vatani görevini yapmaya gidecek vatan evlatlarının yanlarında olduklarını aktaran Yalçın, "Toplumun her kesimine yönelik çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. Askere gidecek gençlerimize ihtiyaç duyabilecekleri malzemelerin bulunduğu çanta hediye ediyoruz. Mehmetçiklerimiz bizim canımız. Gözünü kırpmadan bu vatan için canlarından geçebilecek askerlerimize ne yapsak azdır. Kendilerine sağ salim vatani görevlerini yapıp dönmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sevk belgesi ile Talas Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaat eden asker adayları, çantalarını teslim alabilecek.