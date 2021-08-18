Talas Belediyesi'nden aşure ikramı - Son Dakika

Talas Belediyesi, Aşure Günü vesilesiyle ilçenin merkezi noktalarında yer alan camilerde aşure ikramında bulundu. Öğle namazı sonrası gerçekleşen programda vatandaşlara aşure ikramının yanı sıra konuyla ilgili bilgilendirici broşür de dağıtıldı.

Yapılan ikramla ilgili olarak düşüncelerini aktaran vatandaşlar, Talas Belediyesi'nin birçok önemli gün ve geceyi bu şekilde değerlendirdiğine dikkat çekerek teşekkürlerini iletti. "Çok güzel bir düşünce" sözleriyle memnuniyetini ifade eden bir vatandaş Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. Aşure ikramından yararlanan diğer vatandaş da Başkan Yalçın'ın daima halkının yanında olduğunu söyleyerek "Bu güzel günde de bu etkinlikle bizi mutlu etti kendisine teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. Düşüncelerini dile getiren bir diğer vatandaş da "Talas Belediyesi iyi çalışıyor, Allah razı olsun. Aşure ikramı için de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konula ilgili değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Muharrem Ayı'nın önemine dikkat çekerek bu güne özel olarak aşure ikramında bulunduklarını ifade etti. "Aşure bereketin simgesidir." diyen Başkan Yalçın, "Birçok önemli olaya şahitlik eden Aşure Günü vesilesiyle hemşehrilerimize aşure ikram etmenin sevincini yaşıyoruz. Bu vesile ile Aşure gününü tebrik ediyor, sağlıklı güzel günler diliyorum" dedi. - KAYSERİ