Talas Belediyesi'nden

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Beyaz Masa Sosyal Medyada" uygulamasını kullanarak vatandaşlarla sohbet etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, takipçilerinin karşısına geçen Başkan Yalçın, uygulamaya dair bilgiler verdi.

Geçen hafta belediyeye 38 talep ve öneri gelirken Başkan Yalçın'ın ise takipçilerinden gelen soruları da sosyal medya üzerinden yanıtladığı, takipçileri tarafından yeşil alan ve yol çalışmalarından kentsel dönüşüme, temizlikten sosyal tesise kadar çok çeşitli alanlardaki istekleri dinlediği kaydedildi.