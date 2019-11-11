Son Dakika Haberleri: Talas Belediyesi'nden Geleceğe Nefes Kampanyasına Tam Destek
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Talas Belediyesi'nden Geleceğe Nefes Kampanyasına Tam Destek

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde başlattığı "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası kapsamında ülke genelinde eş zamanlı olarak 11 milyon fidan toprakla buluşturuldu.

Talas Belediyesi'nden Geleceğe Nefes Kampanyasına Tam Destek, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde başlattığı "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası kapsamında ülke genelinde eş zamanlı olarak 11 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Talas Belediyesi'nin de katıldığı kampanyada Talas'ın Çatakdere Mahallesinde 11 bin 111 fidan dikildi.


Türkiye genelinde yoğun ilgi gören "Geleceğe Nefes Ol" kampanyasına Talas Belediyesi de katılarak 11 bin 111 fidanı toprakla buluşturdu. 11 Kasım saat 11.11'de başlayan etkinliklerde Talas'ın Çatakdere Mahallesinde 7 okuldan bin beş yüz öğrenci ve gönüllülerin katılımıyla fidanlar geleceğe nefes vermek için dikildi.


Çatakdere Mahallesinde yer alan Talas Belediyesi'ne ait 146 bin metrekarelik alanda gerçekleşen fidan dikimi etkinliğine katılan vatandaşlara Talas Belediyesi tarafından teknik ekip ve araç gereç temininin yanı sıra ikramlarda da bulunuldu.


VATANDAŞLARDAN BAŞKAN YALÇIN'A TEŞEKKÜR


Talas Belediyesi'nin de destek verdiği "geleceğe nefes ol" kampanyasına katılan vatandaşlar, öğrenciler ve öğretmenler daha yeşil bir Talas için yaptığı çalışmalarından dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. Talas Belediyesi'nin kampanyaya verdiği destekten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Başkan Yalçın'ın göreve geldiği günden beri yeşil Talas için çalışan biri olduğunu ve bu hizmetlerin ilçenin geleceğine önemli katkılar sağladığını söylediler. - KAYSERİ

Orman Genel Müdürlüğü, Talas Belediyesi, Türkiye, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:28 Kaynak: İHA
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