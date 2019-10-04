Son Dakika Haberleri: Talas Belediyesi'nden Hayvanları Koruma Günü etkinliği
Son Dakika Güncel Haber

Talas Belediyesi'nden Hayvanları Koruma Günü etkinliği

1 saat önce

Talas Belediyesi tarafından 'Dünya Hayvanları Koruma Günü' kapsamında Nesrin Boysan Anaokulu'nda etkinlik düzenlendi.

Talas Belediyesi'nden Hayvanları Koruma Günü etkinliği, System.String[]

Talas Belediyesi tarafından 'Dünya Hayvanları Koruma Günü' kapsamında Nesrin Boysan Anaokulu'nda etkinlik düzenlendi. Programa katılan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çocuklarla birlikte hayvanları besledi.


Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü, anaokulu öğretmenleri ve çocuklarla birlikte sokak hayvanlarını besleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bu özel güne olan ilgileri ve katkılarından dolayı okul yönetimine ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ederken, "Çocuklarımızı daha ilkokul sıralarına bile gelmeden bugün hayvan koruma gönüllüsü yaptık. Öğretmenleri sayesinde hayvanlara karşı nasıl davranmaları gerektiğini öğrenmiş oldular. Belediye olarak biz de hayvanların hayatın bir parçası olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Sokak hayvanlarını beslemek amacıyla parklara su ve yiyecek kutuları koyuyoruz. Biz hayvanları seviyoruz." şeklinde konuştu.


Etkinlikte konuşan Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz de, "Hayvanlar da hayatın bir parçası. Çocuklarımız, onlarla birlikte yaşamayı bilmeli ve öğrenmeli. Bu nedenle çocuklara hayvan sevgisini, koruma ve iç içe yaşama duygunu kazandırdıkları için Talas Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" dedi. Çocuklar da "Hayvanları seviyoruz. Onları koruyoruz" diyerek bilinçlendiklerini gösterdi.


Programda çocuklara ayrıca Başkan Yalçın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz tarafından 'çevre ve doğayı koruma içerikli' yapboz hediye edildi. - KAYSERİ

Dünya Hayvanları Koruma Günü, Talas Belediyesi, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çözdüğü sorunun cevabı doğru çıkan öğretmen kendinden geçti
Son dakika: Bakan Albayrak: İVME finansman paketine talep arttı Sırrı Süreyya Önder'in avukatı tahliye kararının yazıldığını duyurdu Aranan zanlı, yakalanmamak için kadın kıyafetiyle evine girip çıkıyormuş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 14:21:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Talas Belediyesi'nden Hayvanları Koruma Günü etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]