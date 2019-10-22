Talas Belediyesi'nden kaçırılmayacak fırsat

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 16 parça taşınmaz düzenlenecek açık artırma usulü ihaleyle satışa çıkartılacak. 6 Kasım Çarşamba günü yapılacak ihale ile Talas'ın muhtelif yerlerinde bulunan 1 adet akaryakıt arsası, 2 adet kütle parsel ve 1 özel sosyal tesis alanı ile 2 adet özel sağlık tesisi, 8 adet ticaret merkezi ve 2 adet villa parseli satışa sunulacak.



Mevlana, Yenidoğan, Reşadiye ve Yukarı Mahalle'de yer alan taşınmazlarla ilgili ayrıntılı bilgi ve ihale şartnamesi Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden temin edilebilir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için 0352 437 00 54/2440 numaralı telefon aranabilir.



6 Kasım Çarşamba günü saat 15.00'te Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olan ihalelere ilginin büyük olması bekleniyor. - KAYSERİ