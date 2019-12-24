Talas Belediyesi'nden Mehmet Akif Ersoy Programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Talas Belediyesi'nden Mehmet Akif Ersoy Programı - Son Dakika

Talas Belediyesi'nden Mehmet Akif Ersoy Programı

6 saat önce

Talas Belediyesi, İstiklal Marşı'nın yazarı, milli şair Mehmet Akif Ersoy'u 83. ölüm yıldönümünde anmak için "Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek" konulu konferans düzenleyecek.

Talas Belediyesi'nden Mehmet Akif Ersoy Programı, System.String[]

Talas Belediyesi, İstiklal Marşı'nın yazarı, milli şair Mehmet Akif Ersoy'u 83. ölüm yıldönümünde anmak için "Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek" konulu konferans düzenleyecek. Aile Gelişim Uzmanı Fatih Akbaba tarafından verilecek konferansta Mehmet Akif'in hayatı ve eserleri, farklı bir bakış açısından gözler önüne serilecek.


Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konferansta Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve eserlerinin yanı sıra fikirlerinin günümüze uzanan yansımaları üzerinde durulacak.


Akif'in ölüm günü olan 27 Aralık'ta düzenlenecek olan konferans, saat 14.00'te başlayacak. Konferansa öğrencilerin yanı sıra eğitim ve araştırma dünyasından çok sayıda bilim insanının ilgi göstermesi bekleniyor. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:51 Kaynak: İHA
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