Talas Belediyesi'nden Mehmet Akif Ersoy Programı - Son Dakika

Talas Belediyesi tarafından İstiklal Marşımızın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy'u 83. ölüm yıldönümünde anmak amacıyla "Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek" konulu konferans düzenlendi. Aile Gelişim Uzmanı Fatih Akbaba tarafından verilen konferansta Mehmet Akif'in hayatı ve eserleri, farklı bir bakış açısından ele alındı.



Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte milli şairin hayatı, fikirleri ve özellikle günümüz gençliğini ilgilendiren yansımaları üzerinde duruldu. Mehmet Akif Ersoy'un vefat gününde gerçekleşen konferansa çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.



Konferans öncesi konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Sevgili öğrenciler, hepiniz bu güzel programa hoş geldiniz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Onun için çok donanımlı bir şekilde hayata atılmasınız. Bu bağlamda da belediyeler olarak bizlerin üzerine düşen bir takım eğitim faaliyetlerine destek olmaktır. Buradan Sayın Fatih Akbaba'ya davetimize icabet ettiği için çok teşekkür ediyorum." dedi.



Konferansın bir de özel konuğu vardı. Fatih Akbaba'yı sürekli dinleyen ve TRT radyosunda Talas Belediyesi tarafından düzenlenen konferansta konuşmacı olarak katılacağını duyan 70 yaşındaki Müjgan Özbarutlu, sosyal medya üzerinden ulaştığı Başkan Yalçın'ın özel davetlisi olarak Akbaba'nın konferansına katıldı. Başkan Yalçın'a etkinlikten dolayı teşekkür eden Müjgan Özbarutlu, gençlere yönelik faydalı bir etkinlik olduğunu dile getirdi.



Konferans sonrası Başkan Yalçın konuşmacı Fatih Akbaba'ya katılımlarından dolayı teşekkür plaketi verdi. Ayrıca Fatih Akbaba, konferansa katılanlara "Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek" isimli kitabını imzaladı. - KAYSERİ