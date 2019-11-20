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Talas Belediyesi'nden öğretmenlere özel konser
6 saat önce
Talas Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında çok özel bir konser gerçekleştirecek.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:12 Kaynak: İHA
Talas Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında çok özel bir konser gerçekleştirecek. Türk Sanat Müziği'nin duayen ismi Zekai Tunca, en güzel şarkılarını öğretmenler için seslendirecek.
22 Kasım Cuma günü Erciyes Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek konser saat 19.30'da başlayacak.
Öğretmenlerin yan ısıra tüm eğitim çalışanlarının da izleyebileceği konsere ilginin büyük olması bekleniyor. - KAYSERİ
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