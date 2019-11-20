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Talas Belediyesi'nden öğretmenlere özel konser

6 saat önce

Talas Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında çok özel bir konser gerçekleştirecek.

Talas Belediyesi'nden öğretmenlere özel konser, System.String[]

Talas Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında çok özel bir konser gerçekleştirecek. Türk Sanat Müziği'nin duayen ismi Zekai Tunca, en güzel şarkılarını öğretmenler için seslendirecek.


22 Kasım Cuma günü Erciyes Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek konser saat 19.30'da başlayacak.


Öğretmenlerin yan ısıra tüm eğitim çalışanlarının da izleyebileceği konsere ilginin büyük olması bekleniyor. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:12 Kaynak: İHA
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