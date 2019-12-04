Son Dakika Haberleri: Talas Belediyesi'nden Vali Günaydın'a sunum
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Talas Belediyesi'nden Vali Günaydın'a sunum

6 saat önce

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tahsisi Talas Belediyesine ait olan Ali Dağı mesire alanında yapacakları projeler hakkında Vali Şehmus Günaydın'a sunum yaptı.

Talas Belediyesi'nden Vali Günaydın'a sunum, System.String[]

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tahsisi Talas Belediyesine ait olan Ali Dağı mesire alanında yapacakları projeler hakkında Vali Şehmus Günaydın'a sunum yaptı.


Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen sunuma Vali Günaydın, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile konu ile ilgili belediye personelleri katıldı.


Ali Dağı mesire alanında öncelikle hava sporlarını ve faaliyetlerini öne çıkaracak, haricinde farklı spor ve sosyal donatıları da içerisinde barındıran projeler hakkında Vali Günaydın'a sunum yapan belediye yetkilileri, yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.


Vali Günaydın ise, Talas Belediyesinin önemli çalışmalara imza attığını ifade ederek, bundan sonra yapacakları çalışmalarda başarılar diledi. - KAYSERİ

Mustafa Yalçın, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:56 Kaynak: İHA
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