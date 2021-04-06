Talas Belediyesi'nin 2020 yılı faaliyet raporu onaylandı - Son Dakika

Talas Belediyesi'nin 2020 yılı faaliyet raporu onaylandı

06.04.2021 13:50
Talas Belediyesi'nin 2020 yılı faaliyet raporu onaylandı, System.String[]

Talas Belediye Meclisi, Nisan ayında toplanarak gündeminde bulunan 29 maddeyi karara bağladı.

Talas Belediye Meclisi, Nisan ayında toplanarak gündeminde bulunan 29 maddeyi karara bağladı. Gündemde yer alan 2020 Yılı Faaliyet Raporu maddesi de oylanarak kabul edildi.

Başkanvekili Ragıp Dost başkanlığında gerçekleşen toplantıda komisyon, encümen, başkanvekilliği ve katip üye seçimleri yapılırken, çeşitli komisyon raporları, park ve caddelere verilecek isimleri içeren gündem maddeleri de karara bağlandı. Yapılan seçimlerde 1. Başkanvekili Ragıp Dost, 2. Başkanvekili İbrahim Ata; Suat Erdoğan ve Murat İlhan asıl katip, Zafer Pamuk ve Selçuk Çağan yedek katip olarak meclisin görev süresi sonuna kadar seçildi. Diğer komisyonlarda bir yıl görev yapacak isimler ise şöyle oluştu: Encümen: Cumhur Yıldız, Ümit Dilci, Ömer Uğurlu. Plan ve Bütçe Komisyonu: Alaaddin Canıpek, Ragıp Dost, Yüksel Sungur, Mustafa Çalıksoy. İmar ve Bayındırlık Komisyonu: Hami Türkyar, Çağrı Daşan, Murat İlhan, Mustafa Özaşır. Çevre Kültür ve Turizm Komisyonu: Aytaç Kırmızıtaş, Musa Soykarcı, İbrahim Ata, Mustafa Özaşır. Gençlik Kadın ve Aile Komisyonu: Emine Timuçin, Duygu İnce, Kerem Özden, Ufuk Gökdemir. Ticaret ve Sanayi Komisyonu: Zafer Pamuk, Aytaç Kırmızıtaş, İbrahim Ata, Mustafa Çalıksoy. Eğitim Spor ve Sağlık Komisyonu: Suat Erdoğan, Selçuk Çağan, Orhan Say, Ufuk Gökdemir.

Öte yandan meclis toplantısında 2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporu ile 2020 Yılı Faaliyet Raporu da görüşülerek kabul edildi. Meclis oturumunda ayrıca 104 amiral tarafından yayınlanan bildiriye karşılık meclis üyeleri tarafından kınama mesajı yayınlandı. - KAYSERİ

Talas Belediyesi'nin 2020 yılı faaliyet raporu onaylandı
Talas Belediyesi'nin 2020 yılı faaliyet raporu onaylandı
Talas Belediyesi'nin 2020 yılı faaliyet raporu onaylandı

DOST Partisi, İbrahim Ata, Nisan, Talas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Talas Belediyesi'nin 2020 yılı faaliyet raporu onaylandı - Son Dakika


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