Talas Belediyesi'nin projeleri masaya yatırıldı - Son Dakika

Talas Belediyesi'nin projeleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın da katıldığı bir toplantıda masaya yatırıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nun yanı sıra ilgili belediye bürokratlarının da katıldığı toplantıda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilk bir yıl içerisinde gerçekleştirdikleri faaliyetleri özetledikten sonra bu yaz döneminde hayata geçirmeyi planladıkları projeleri aktardı.

Toplantıda raylı sistem Anayurt hattı, Ali Dağı Fünikiler Projesi, kentsel dönüşüm çalışmaları, millet bahçesi gibi büyük ölçekli projeler başta olmak üzere Talas Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak çok sayıda proje masaya yatırıldı.

Toplantının ardından değerlendirme yapan Özhaseki, Mustafa Yalçın'ın bütün projeleri hayata geçirecek bilgi ve birikime sahip olduğunu vurguladı.