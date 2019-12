Talas Belediyesi öğrencilere 'Naim'i izletiyor - Son Dakika

Talas Belediyesi öğrencilere, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filmini izletiyor. Bir hafta sürecek organizasyon kapsamında Talas'ın kırsal mahallelerindeki okullarda öğrenim gören yaklaşık 1.800 öğrenci, filmi ücretsiz olarak izleyecek.



Hayatı zorluklar ve mücadele içinde geçen Naim Süleymanoğlu'nun başarı hikayesini konu alan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmini izleten Talas Belediyesi, mücadele ve azim ile başarıya ulaşmanın her zaman mümkün olduğu mesajını vermek istiyor.



BAŞKAN YALÇIN DA ÖĞRENCİLERLE İZLEDİ



Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da öğrencilerle birlikte film izledi. Film öncesi öğrencilerle sohbet eden Başkan Yalçın, önce Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Naim Süleymanoğlu'nun hayatından ve yaşadığı dönemden bahsetti.



Naim Süleymanoğlu'nun yaşadığı zorluklara değinen Başkan Yalçın, Naim Süleymanoğlu'nun büyük bir başarı hikayesi yazdığının altını çizdi. Başkan Yalçın, Müslüman Türklere yapılan baskı döneminde Bulgaristan'da yaşayan Süleymanoğlu'nun, bir yandan devlet baskısı, bir yandan toplumsal baskı ve diğer yandan da ailesinin yaşadığı maddi sıkıntılara rağmen başarıya ulaştığını ifade etti.



Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesinin örnek alınması gerektiğini belirten Başkan Yalçın, "Biraz sonra izleyeceksiniz yer yer üzüleceksiniz, gözünüz dolacak, belki de ağlayacaksınız. İnsan başarılı olmak için her cefaya göğüs germelidir. Naim Süleymanoğlu çok çalıştı, dünya ve olimpiyat şampiyonu oldu, 46 kez rekor kırdı. Çok çalışırsanız her şey önünüze açılır. Devletimiz, güçlü ve her zaman kapılarını açar, işimizi kolaylaştırır. Önemli olan çalışmaktır. Şimdiden iyi seyirler diliyorum, ailenize selamlar götürmenizi istiyorum." dedi.



"TALAS BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"



Film sonrası duygularını dile getiren öğrenciler de Talas Belediyesi'nin yaptığı hizmetten memnun olduklarını belirtti. Filmden etkilendiklerini söyleyen öğrenciler, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın kendilerini düşünmesinden de çok mutlu olduklarını ifade etti. Öğretmenler ise izlenen filmin öğrencilerin çalışma azmi ve başarısına güzel bir örnek olduğunu kaydetti. - KAYSERİ