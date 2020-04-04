Talas Belediyesi, pazar yerlerinde koronavirüs tedbirlerini uyguladı - Son Dakika

Talas Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında son yayınlanan genelgeyle pazar yerlerinde uyulması gereken kuralları yerine getirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yenidoğan Mahallesi'nde kurulan cumartesi pazarında denetimlerini sıklaştıran Talas Belediyesi zabıta ekipleri, hem pazar esnafının hem de vatandaşların maske kullanımlarını denetledi.

Ayrıca giriş çıkışların tek noktadan ve kontrollü şekilde yapılmasına imkan hazırlayan zabıta ekipleri, tezgah açan esnafa da sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulundu.

Pazar esnafının da hem yan tezgahlarla hem de çalışanlar arasında sosyal mesafeyi koruduğu gözlendi.

Talas Belediyesi zabıta ekipleri, pazara maskesiz gelen vatandaşlara ücretsiz maske dağıtarak pazar yerinde maskesiz alışveriş yapılmasının önüne geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, koronavirüse karşı ilk günden beri amansız şekilde mücadele verdiklerini hatırlattı.

Salgınla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmaları anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Bir yandan tüm ilçemizde hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını periyodik olarak yerine getirirken bir yandan da vatandaşlarımızı bilgilendirici ve yönlendirici çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda içerisinde maske, limon kolonyası, kağıt sabun ve koronavirüs önlemlerini içeren broşür ile 'İletişim Ailede Başlar' isimli kitap bulunan 10 bin adet hijyen çantası dağıttık. Bunların yanı sıra devletimizin aldığı her türlü tedbirin yerine getirilmesi için de üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Bugün de zabıta ekiplerimiz, son genelgeyle emredilen pazar yerlerinde uyulması gereken tedbirleri kontrol etti. Bu yöndeki çalışmalarımız aralıksız devam edecek."