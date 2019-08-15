Son Dakika Haberleri: Talas Belediyesi personelleri bayramlaştı
Son Dakika Güncel Haber

Talas Belediyesi personelleri bayramlaştı

1 saat önce

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kurban Bayramının ardından ilk mesai gününde güne belediye hizmet binasındaki birimlerde görevli personelle bayramlaşarak başladı.

Talas Belediyesi personelleri bayramlaştı, System.String[]
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kurban Bayramının ardından ilk mesai gününde güne belediye hizmet binasındaki birimlerde görevli personelle bayramlaşarak başladı.

Başkan yardımcılarıyla birimleri tek tek dolaşan Başkan Yalçın, çalışanlarla tokalaştı. Personelle yakından ilgilenen Başkan Yalçın, kendilerinin bayramlarını kutladı. Belediyedeki vatandaşların da bayramlarını tebrik eden Başkan Yalçın, bayramın birlik beraberlik ve yakınlaşma olduğunu belirterek; "Allah ailenizle, çocuklarınızla ve bütün sevdiklerinizle sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlara eriştirsin. Kurban Bayramınız mübarek olsun" dedi. - KAYSERİ
Mustafa Yalçın, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Eğitim Bakanlığı'ndan devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma
100 mezarı yıkıp üzerlerine "Yakında geleceğiz" diye yazı yazdılar Rusya'dan İdlib'e yoğun hava saldırısı: 10 kişi öldü Numan Kurtulmuş seçimin röntgenini çekti: Cuma cemaatinden oy kaybettik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 14:08:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Talas Belediyesi personelleri bayramlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]