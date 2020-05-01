Talas Belediyesi sokak hayvanları için özel ekip kurdu - Son Dakika

Talas Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde sokak hayvanlarının aç kalmaması için özel ekip kurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 3 gün boyunca görev yapacak ekip, 34 besleme noktasında kedi ve köpeklere günlük 250 kilogram yiyecek bırakacak.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçe

sınırlarında yaşayan her canlıya hizmet için görev başında olduklarını ifade etti.

Koronavirüs salgını sürecinde belediye olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Yalçın, "Bir yandan insan sağlığını korumak adına temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon çalışması yapıp hijyen çantası dağıtırken, bir yandan da vatandaşlarımızın evde kaldıkları süreci verimli şekilde değerlendirmeleri için evlerine ücretsiz kitap ulaştırıyoruz." ifadeleri kullandı.

Sokak hayvanlarına özel ilgi gösterdiklerinin altını çizen Yalçın, şöyle devam etti:

"Bu süreçte gerçekleştirdiğimiz birçok çalışmanın yanı sıra sokak hayvanlarını da ilgimiz dışında tutmuyoruz. Diğer günlerin yanı sıra özellikle sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve köpek gibi sokak hayvanları için Patiköy personelinden oluşan özel bir ekip kurduk. Bu ekip 3 gün boyunca 34 besleme noktasına düzenli olarak yiyecek bırakıyor. Böylece sevimli dostlarımız da aç kalmaktan kurtulmuş oluyor."

Yalçın, yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için de 2 noktaya yem bırakıldığını sözlerini ekledi.