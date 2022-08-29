Talas'taki arazi yollarında iyileştirme ve düzenleme yapılıyor - Son Dakika
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Talas'taki arazi yollarında iyileştirme ve düzenleme yapılıyor

29.08.2022 17:02
Talas'taki arazi yollarında iyileştirme ve düzenleme yapılıyor

Talas Belediyesi tarafından ilçedeki arazi yollarında iyileştirme ve düzenleme çalışması yapılıyor.

Talas Belediyesi tarafından ilçedeki arazi yollarında iyileştirme ve düzenleme çalışması yapılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başakpınar Mahallesi'nde bulunan 10 kilometre uzunluğundaki arazi yolunda çalışma yapıldı.

İş makineleriyle yürütülen çalışmalarda, bir taraftan Çalıçukur mevkisine giden bağlantı yollarında genişletme ve düzenleme yapan ekipler, bir taraftan da bozulan arazi yollarını iyileştirdi.

Bölgede tarım ve hayvancılığa da katkı sağlayacak yeni yollar sayesinde çiftçiler de biçerdöver ve traktör gibi tarım araçlarını rahatlıkla arazilerine ulaştırma imkanı bulacak.

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Kaynak: AA

Talas Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Talas'taki arazi yollarında iyileştirme ve düzenleme yapılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Talas'taki arazi yollarında iyileştirme ve düzenleme yapılıyor - Son Dakika
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