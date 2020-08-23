Talas Belediyesi taşınmazları ihale ile satacak - Son Dakika

Talas Belediyesi mülkiyeti kendisine ait taşınmazları ihaleyle satışa çıkaracak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mülkiyeti Talas Belediyesine ait taşınmazlar, düzenlenecek açık artırma ihaleyle satışa sunulacak.

Kütle parsel, dükkan, daire ve villa parsellerinin satışı gerçekleştirilecek olan ihale, 26 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'de düzenlenecek.

İhalelerle ilgili www.talas.bel.tr internet adresinden veya Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 0352 437 00 54/2412 ve 2420 numaralı telefonlarından bilgi alınabilecek.