Talas Belediyesi ve MMO arasında Asansörlerin Periyodik Kontrolleri Protokolü İmzalandı
59 dakika önce
Talas Belediyesi ve Makina Mühendisleri Odası arasında, belediye sınırları içerisindeki asansörlerin periyodik kontrolleri protokolü imzalandı.
Talas Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:55 Kaynak: İHA
ve Makina Mühendisleri Odası
arasında, belediye sınırları içerisindeki asansörlerin periyodik kontrolleri protokolü imzalandı.
Resmi Gazetede yayımlanan 'Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği' gereğince asansörlerin güvenli ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığının tespiti için idare sınırları içinde bulunan yapılardaki asansörlerin yılda en aç bir defa periyodik bakımlarının yapılması zorunlu hale getirildi.
Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik sonrasında Makina Mühendisleri Odası Kayseri
Şubesi ile Talas Belediyesi arasında 4 yıl süreyle ilçe sınırları içindeki asansörlerin periyodik bakımının yapılması için protokol imzalandı. - KAYSERİ
Şelaleden düşen gencin cesedine ulaşıldı
Kayseri Şeker'den işçilere iki yıl için yüzde 42 zam
Son dakika! Türkiye'yi düşman ilan eden Hafter'in göçmen katliamına Dışişleri'nden tepki
Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da eş zamanlı patlama: 2 ölü, 28 yaralı